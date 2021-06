La direction de l'abattoir de Charleroi et le groupe De Cock ont annoncé leur décision d'arrêter les activités d'abattage d'animaux sur le site de l'abattoir de Charleroi au 30 juin. Une annonce catastrophique pour les éleveurs et les grossistes qui comptaient sur cet abattoir pour continuer leur activité: les alternatives sont quasi inexistantes, et éloignées. Après les fermetures de Chimay, Florennes et Beaumont, il ne reste plus qu'Ath, Ciney et le petit abattoir de Gedinne.

C'est la raison pour laquelle le ministre wallon Willy Borsus (MR) a rencontré ce lundi les éleveurs et le secteur de la viande. Pendant une heure et demie, il a pu écouter les difficultés des éleveurs et voir si des solutions alternatives peuvent être trouvées, secteur par secteur (porcs, bovins, ovins). Willy Borsus rencontrera ensuite la direction de l'abattoir ce mercredi, mais voici déjà les pistes de solution qui ont été avancées (...)