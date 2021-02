"Compte tenu de la fracture numérique qui est une réalité dans nos sociétés et par conséquent soucieux de conserver un service au public de qualité dans cette gare, qui est la deuxième gare de l’arrondissement de Charleroi, le Collège communal proposera évidemment au Conseil communal de ce 15 février 2021 d’adopter une motion afin de s’opposer à la fermeture de ce guichet, et que la SNCB revienne donc sur cette décision", écrivent-ils dans un communiqué sur la page Facebook de la commune.

Peuvent-ils garder les guichets ouverts et éviter un passage à 100% sur des automates? Non, une motion ne pose aucune contrainte. D'ailleurs, la commune de Pont-à-Celles n'a aucune prise sur les décisions de la SNCB, et la motion - qui permet d'envoyer une lettre signée par le conseil communal - est le seul ressort entre les mains du pouvoir local dans ce genre de décision.

Mais il faut se rappeler qu'il y a, au Conseil d'Administration de la SNCB, deux représentants du MR et trois du PS (en ce compris les apparentements et autres chefs de cabinets qui ne sont pas eux-mêmes des élus). Un représentant d'Ecolo se trouvait d'ailleurs à la réunion où la décision a été prise. Pas que les autorités locales de Pont-à-Celles aient à voir avec la SNCB directement, mais il y a un lien qui aurait pu (dû?) se faire.

Cependant, le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a écrit au conseil d'administration de la SNCB ce lundi pour lui demander de consulter les autorités locales dans le cadre de la fermeture des guichets.