Dans le cadre du chantier de réhabilitation du R9 de Charleroi, le petit ring devra être fermé la nuit du samedi 24 août à 21h00 au dimanche 25 août à 06h00 et du dimanche 25 août à 21h00 au lundi 26 août à 06h00 entre la sortie Ville basse (Porte de la Villette) et l'accès depuis l'A503 (Porte de France) afin de permettre le déplacement de l'échafaudage mobile, annonce mercredi la Sofico dans un communiqué.

L'ensemble du trafic devra quitter le R9 par la sortie "Villette". Une déviation sera mise en place via la rue de la Villette, située derrière la gare de Charleroi-Sud, précise la Société de Financement Complémentaire des infrastructures en Wallonie.

Ce chantier, qui a débuté en septembre 2014, vise à réhabiliter la partie sud (aérienne) du R9 sur un tronçon de 1,8 kilomètre entre la rue de l'Acier et la Porte de La Neuville. Quinze ponts, 9 viaducs ainsi que 9 accès et sorties ont été mis à nu et réparés en profondeur.

Les travaux de génie civil sont achevés. Le chantier se clôture actuellement par sa dernière phase, à savoir la mise en peinture de la charpente métallique.