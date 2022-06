Le directeur du Centre culturel du Pays de Charleroi, L’Eden, l’assène d’emblée : "Il faudrait être un fameux grincheux pour ne pas trouver un concert à son goût dans l’offre riche et variée de cette année". Chapeautée par le Conseil de la Musique, coordonnée par l’Eden, la Fête de la Musique 2022 va évidemment déferler, à coups de décibels et de moments joyeux, sur la métropole, dans le contexte libéré que l’on connaît : "Le fil rouge de cette année, c’est avant tout la fin des restrictions sanitaires qui nous ont tous bridés ces deux dernières années", résume Fabrice Laurent. Dans les chiffres, le doute n’est pas de mise : cette Fête de la Musique 2022 va se déployer du jeudi 16 au dimanche 19 juin, et proposera plus de cent concerts, en divers lieux (lire ci-contre).

"Tous nos partenaires sont mobilisés, en centre-ville comme dans les autres districts, les lieux de culture comme les maisons de jeunes, sans oublier les espaces publics, évidemment", souligne Fabrice Laurent, rejoint par la programmatrice musicale de l’Eden, Nathalie Delattre. Cette dernière se réjouit : "La programmation de cette année est particulièrement dense car tous les partenaires ont envie de fêter le solstice d’été comme il faut mais aussi de rattraper le retard de ces deux dernières années".

La programmatrice confirme : "Au-delà des lieux culturels, la musique et les concerts vont surtout envahir à nouveau nos rues et nos places avec des fanfares et des groupes mobiles. Ce sera aussi le grand retour de l’opération MétroMusic, au départ de la station Tirou et dans les rames du métro carolo".

Au final, le directeur Fabrice Laurent conclut sur un ultime regard en arrière sur la pandémie : "Si la fin des restrictions réjouit tout le monde, nous ne voulions quand même pas oublier toutes les leçons apprises par ces deux années écoulées et nous offrirons à nouveau des concerts au sein des maisons de repos et à d’autres endroits où nous amènerons la musique directement aux citoyens".

Du jeudi au dimanche, que du bon son

Le 16 juin, dès 20 heures, tout va démarrer au Rockerill, rue de la Providence, à Marchienne-au-Pont. Au menu, les univers sonores habituels du Rockerill avec, notamment, Gewalt et Ko Shin Moon.

Vendredi 17 juin, MétroMusic animera les rames de métro dès 15 heures avec, entre autres, Les Vagabonds Sauvages. Dès 19 heures, première grande soirée à l’Eden avec, en tête d’affiche, Vox Low et Compact Disk Dummies.

Samedi 18 juin, ce sera le cœur même du rendez-vous, avec des événements partout : dès midi, fanfares déambulatoires à travers la ville-basse ; dès 13 heures, c’est hip-hop party à Avanti, à Marchienne ; à 14 heures 30, la scène de la Place Verte accueillera neuf artistes dont James Deano ; à 15 heures, à La Consoude, ambiance afro-reggae avec JLB Riddim et d’autres ; au PBA, dès 16 heures, divers concerts classiques pour tous les âges puis, à 20 heures, récital des lauréats du Concours Reine Élisabeth 2022 ; il y aura également des concerts au Vecteur, à 19 heures, à la Ruche, avenue Meurée, à Marcinelle, à 20 heures et au Secteur 42, à Lodelinsart, à 20 heures.

Dimanche 19 juin, enfin, les fanfares urbaines démarreront dès 11 heures 30. L’Atelier/M, à Monceau-sur-Sambre, abritera un atelier slam et musique toute l’après-midi. Ce sera aussi guinguette, "Tagada pouet pouet dans la cressonnette", au jardin partagé, rue du Parc. Des DJ-sets animeront Composite, à Marcinelle, dès 13 heures ; un concert jeune public sera offert au Vecteur, à 15 heures et, enfin, à La Broc, sur le parking Solidaris, dès 15 heures, ce sera mini festival Hardcore Metal avec, entre autres, Root Of All Evil et Putrefying Carnage.

> www.eden-charleroi.be