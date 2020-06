C'est dans une aventure inédite que se sont lancés le centre culturel carolo et ses partenaires. Alors que ce week-end aurait dû se dérouler toute une série d'événements à l'occasion de la Fête de la Musique, il en aura été tout autrement. En effet, le confinement, le respect des gestes barrières et l'interdiction de grandes manifestations populaires ont fait place à l'inventivité et la réactivité.

Fabrice Laurent et ses différents partenaires musiciens et chanteurs ont eu l'idée de se retrouver dans des institutions carolo afin de proposer spectacles et tours de chants à un public confiné depuis 3 mois. Ainsi, il aura été possible aux résidents de Raoul Hicguet (l'une des 9 résidences du CPAS) d'applaudir Jacky Druaux, Céline Mulder et Vincent Peres. Ceux-ci ont repris des grands titres de la variété française et des classiques de l'opérette. Non seulement les personnes âgées ont été ravies par cette visite mais les plus jeunes n'ont pas été oublié puisque Balelsouk et Stoneman ont mis l'ambiance à l'IPPJ Les Eclaireurs à Jumet.

Cette initiative inédite a été très appréciée et cette édition 2020 pourrait être la première d'un prochain rendez-vous annuel. "Cela a été une expérience bouleversante particulièrement dans les maisons de repos", confie Fabrice Laurent, directeur de l'Eden.