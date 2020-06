Se réinventer reste la priorité d'un secteur en mal d'activités.

Le week-end qui arrive devait être chargé en événements divers et festifs comme la Brocante des quais et la Fête de la musique mais le covid-19 est arrivé et a paralysé l’ensemble des secteurs d’activité dont celui de la culture.

Malgré les incertitudes liées à son devenir, le secteur culturel carolo a tenu à marquer le coup et faire démonstration de sa capacité à se réinventer.

Avec, en tête de proue, le centre culturel carolo, c’est une tout autre fête de la musique que proposent l’Eden et ses partenaires de la plateforme de la Fête de la musique.

“Cette année nous nous jetons dans l’inconnu, nous vivons une situation sans précédent où le secteur de la culture est mis à mal. Malgré cela nous avons organisé des concerts à destination des personnes qui ont vécu un confinement très difficile même si cela n’a pas été évident pour tout le monde”, explique Fabrice Laurent, directeur de l’Eden. “Pour cette édition 2020, nous allons à la rencontre des personnes âgées dans les 9 résidences du CPAS. Il y a aussi des concerts prévus dans des services résidentiels pour jeunes et pour des personnes en situation de handicap.”

La Fête de la musique étant l’un des événements majeurs de la saison, le centre culturel et ses partenaires ont planché afin de repenser le concept. “Aujourd’hui, toute manifestation culturelle reste interdite jusqu’au 30 juin. La reprise n’est possible qu’au 1er juillet. Même si c’est la fête il n’y a pas de rassemblement puisque nous allons à la rencontre des personnes qui sont déjà confinées. Qu’on soit une personne âgée ou un jeune dans une institution sans cours ni distraction c’est très dur.”

Outre le fait de marquer le coup pour la Fête de la musique, l’action a une portée symbolique. “Par cette action nous souhaitons toucher des publics que l’on touche très peu. Nous n’avons jamais eu d’actions avec les maisons de repos par exemple. Nous voulons aussi permettre à des artistes payés de jouer à nouveau devant un public.”

Au total, ce sont plus de 25 concerts et animations qui seront proposés. Pour la jeunesse ou pour les aînés, tous seront choyés.​