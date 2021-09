Ce week-end des 11 et 12 septembre, la ville de Charleroi sera au centre de diverses manifestations pour le retour des Fêtes de Wallonie. A cette occasion des perturbations sont à signaler aux alentours de la place de la Digue et de la Place Verte.

Voici les activités et les endroits où elles seront proposées.

La place Verte accueillera la Block Party de l’Eden, un événement festif et rassembleur qui vous permettra de découvrir la culture et les expressions urbaines.

Vous retrouverez sur la place de la Digue l’activité phare du week-end : les concerts RTBF. Au vu de la situation sanitaire, le concept a été repensé pour vous offrir une belle fête malgré les restrictions.

Une guinguette y débutera dès 15h et vous permettra de profiter de concerts tout en savourant un verre aux différentes terrasses élargies à l’entièreté de la place pour l’occasion. La place sera décorée et remplies de tables afin que tout le monde puisse profiter de la scène ouverte à 360°, des fanfares, animations de rue et groupes festifs.

Un programme adapté donc, qui se terminera en apothéose avec un grand feu d’artifice sur la place de la Digue à minuit.

L’heure de fermeture des festivités ainsi que des établissements HoReCa de la place de la Digue est fixée à 1 heure du matin.

Au vu des mesures prises en termes de mobilité et de l’importante affluence attendue, n’hésitez pas à covoiturer et à utiliser les transports en commun (bus, métro, tram, train).

Afin que ces événements se passent sous les meilleurs auspices et se déroulent en toute sécurité, la Ville a pris les mesures de mobilité suivantes :

Les bornes d’accès de la partie haute de la place de la Digue seront levées dès 15h le samedi 11 septembre 2021. Il n’y aura donc plus d’accès à la place à partir de cette heure.

Le samedi 11 septembre 2021 à partir de 12h00 et aussi longtemps que cela se justifiera, le stationnement et la circulation seront interdits, excepté pour les artificiers, au niveau de la voie de desserte reliant la place de l'Ouest (parking de la friterie "Chez Robert") à l'arrière du Centre de Distribution Urbain (ancienne gare de l'Ouest).

Le samedi 11 septembre 2021 à partir de 12h00 et aussi longtemps que cela se justifiera, le stationnement sera interdit, excepté pour les véhicules de secours, dans la rue de la Digue, y compris la partie comprise entre les bornes et la place de la Digue.

Du vendredi 10 septembre 2021 dès 6h00 au dimanche 12 septembre 2021 à 18h00, le stationnement sera interdit, excepté pour les organisateurs des Fêtes de Wallonie :

- sur la place Saint-Fiacre

- sur les emplacements situés sur le boulevard Tirou (desserte) devant l'immeuble portant le n°33 jusqu'à celui portant le n°41

Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par le placement de la signalisation ad hoc placée en temps opportun aux endroits appropriés.

Enfin, en vertu des normes sanitaires et pour la sécurité de tous, le port du masque sera rendu obligatoire dans les zones directement concernées par les festivités. Un affichage clair sera apposé dans ces zones.