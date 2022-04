Inscrit dans le cadre de la relance wallonne et européenne, ce projet de redéploiement économique poursuit une série d’objectifs, dont la création d’emplois sur et autour du territoire de Charleroi Métropole, le renforcement de la formation numérique de la population et en particulier des jeunes éloignés du marché de l’emploi ou encore le soutien à l’incubation des start-up en boostant la création de 100 nouvelles sociétés.

Le hub d’innovation et de formation numérique centralisé sera situé sur l’ancien site du Tri postal, à côté de la gare de Charleroi. La rénovation de ce site ainsi que la construction de nouveaux bâtiments permettront de disposer de près de 30 000 m² pouvant accueillir l’ensemble des publics visés et leur proposer une offre de services innovante. Avec Belga