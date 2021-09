La dernière programmation des fonds Feder (Fonds européen de développement régional) avait été un fiasco à Châtelet. Pas un des dossiers n’avait été retenu, et pour cause : ils étaient malencontreusement rentrés hors des délais. Aussi, pour la future programmation 2021-2028, pour laquelle l’appel à projets n’a pas encore été officiellement lancé, la Ville est dans les starting-blocks. Dès ce mois d’avril, le collège communal socialiste a arrêté les projets pour lesquels il rentrerait une fiche et se tient fin prêt.