Dans les centres de testing en mode "drive-in" (on ne sort pas de sa voiture pour le test) de Montignies-sur Sambre et de Vésale, on ne manque pas de travail. En effet, alors que le nombre de tests pratiqués avait considérablement baissé, on remarque une recrudescence des cas détectés positifs au covid-19.

Dans la file d'attente de Montignies-sur-Sambre les piétons ont priorité sur les personnes en voiture. A pied, une jeune fille accompagnée de son père ne peut déjà plus suivre les cours car son état de santé était préoccupant (...)