"Nous sommes dans les cartons. Lundi, nous pouvons enfin déménager vers nos nouvelles classes",se réjouit madame Lambrechts, la directrice de la section maternelle de l’école Cobaux à Charleroi. En effet, depuis maintenant un an, cet établissement scolaire qui compte 260 élèves en maternelle et 290 pour les primaires, a connu des travaux de rénovation énergétique et de relifting. "Maintenant, l’éclairage est LED, ce qui permet d’avoir une lumière plus agréable et plus naturelle. Pour l’apprentissage, c’est beaucoup mieux. Ensuite, chaque classe est munie d’un système de ventilation. Il va adapter son rythme en fonction de la qualité de l’air. Au niveau du chauffage, les radiateurs sont équipés de vannes communicantes qui vont être gérées à distante par des personnes qui en seront responsables. Elles vont permettre de faire des économies d’énergie sur le chauffage parce qu’il ne faudra plus penser à éteindre les radiateurs en quittant la classe", explique techniquement Julien Lechat, conseiller en bâtiment énergie climat au cabinet de Xavier Desgain.