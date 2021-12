Les travaux visant à réhabiliter localement certaines voies de l’E420/A54, à hauteur de Jumet, en direction de Nivelles, se terminent plus tôt que prévu. L’autoroute retrouvera des conditions habituelles de circulation dès ce soir.

Ce chantier, qui avait débuté le 29 novembre dernier, a permis, avant l’arrivée de l’hiver, de réfectionner localement les voies de droite et du milieu de l’E420/A54 entre les échangeurs n°26 « Lodelinsart » et n°24 « Ransart », soit sur près de 2 kilomètres et ce, uniquement en direction de Nivelles.

Les voies seront totalement libérées dès ce jeudi 9 décembre en soirée et non le 22 décembre comme initialement prévu. Le chantier aura donc duré moins de la moitié du temps annoncé, puisque les dégradations se sont avérées moins conséquentes qu’attendu (l’ouverture de la structure a permis de constater qu’il n’y avait finalement pas d’intervention à effectuer au niveau de la fondation).