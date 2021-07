Comme toutes les autres grandes villes et plus particulièrement celles où la pression des dépenses pèse davantage sur l’équilibre financier, Charleroi paie cher son statut de métropole. Paul Magnette l’a réexpliqué au conseil communal : les métropoles doivent faire face à des besoins de financement accrus et à des recettes moindres. Enseignement, culture, sport, sécurité, action sociale : il leur faut couvrir le coût d’infrastructures et de services qui profitent à des bénéficiaires extérieurs. Accueillir de nouveaux habitants, même à revenus élevés, ne constitue pas une solution structurelle.