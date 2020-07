Il y a du bon dans toute chose : en charge du Numérique, l’échevin Eric Goffart (C +) a mis l’expérience du confinement à profit pour réfléchir à la manière d’activer la transition digitale de Charleroi.

La première étape de cette évolution, c’est l’acquisition de la plateforme IA Téléservices, une solution développée par l’intercommunale IMIO pour les pouvoirs locaux. Grâce à elle, le citoyen pourra effectuer ses démarches en ligne 24 heures sur 24 via PC ou smartphone, de manière sécurisée et avec un accès au suivi de l’état d’avancement de chaque dossier. La Ville de son côté sera plus réactive et plus efficace dans le traitement des demandes. Demain, le puissant back-office permettra de produire des formulaires intelligents, de les éditer et les rendre accessibles à tous.