L’expérience pilote se termine avec une économie de 20 000 feuilles de papier.

À la Sambrienne, le prochain déménagement vers les nouveaux locaux construits dans le cadre du projet 5e élément, aux abords du petit ring de Charleroi, s’accompagnera de mesures éco-responsables. L’une des premières mesures est de tendre vers le zéro papier, c’est-à-dire de supprimer au maximum l’utilisation du papier tant dans les envois divers que pour les formulaires et autres documents.

À ce titre, une expérience a été menée d’avril 2018 à décembre 2019. Pour ce qui est de la consommation d’eau pour les espaces communs et la consommation propre de la société de logement sociaux, soit 450 points d’eau, aucune facture papier n’a été envoyée. Les envois ont été effectués électroniquement grâce à un canal sécurisé.

Devenir une entreprise zéro papier est même fixé dans les objectifs 2020-2025. "On le sait, la diminution des déchets, donc des papiers, est un impératif environnemental," explique Maxime Felon, président de la Sambrienne. "En plus, on constate que c’est une bonne décision de gestion. La numérisation est un modèle de travail qui fonctionne et nous fait économiser tant en temps qu’en ressources," ajoute Fadel Azzouzi, directeur gérant.

Sur la période de test, quelque 9 769 factures sont passées par la voie numérique. Cela représente près de 20 000 feuilles qui n’ont pas été envoyées. Non seulement il s’agit d’une économie de papier mais aussi une économie financière car suppression des frais d’envois postaux.

Vu le succès de l’opération et les différentes économies effectuées, l’expérience pilote sera reconduite cette année encore et s’intensifiera même.

Même si des documents et des formulaires sont déjà disponibles sur le site internet de la société de logement carolo, les documents restent bien entendu disponibles dans leur version papier.