Depuis ce 1er novembre, il n'est plus possible de se présenter à un guichet à la gare de Châtelet. Le dernier guichet a fermé ses portes ne donnant plus la possibilité aux naveteurs de poser des questions ou même de faire un abonnement scolaire ou autres.

Sur les quais, certains regrettent cette décision rendant encore un peu plus difficile les trajets en train. Tous les achats devront se faire désormais via la borne.

"C'était agréable de pouvoir parler à quelqu'un et d'avoir les renseignements quant aux voyages possibles. Je suis pensionnée et j'apprécie me rendre en train dans d'autres villes. J'avais l'habitude de me renseigner et de planifier mes trajets mais ce n'est plus possible maintenant. Je ne maîtrise pas les ordinateurs et c'est devenu plus compliqué pour moi," nous confie une dame.

D'autres naveteurs nous confient qu'il est dommage pour une ville comme Châtelet de ne plus avoir de guichets. "Alors qu'il y a quelques années la gare était un endroit de vie, aujourd'hui il n'y a plus rien. Le seul fait qu'il y ait un guichet donnait au moins un sentiment de sécurité mais maintenant on la traverse vite fait. C'est dommage qu'il faille se rendre dans d'autres grosses gares pour faire des papiers comme des abonnements."

Pour l'heure, rien n'est prévu dans le bâtiment dont la toiture venait pourtant refaite il y a peu.