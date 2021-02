Éducateur au sein d’une ASBL, Flavio est décrit par son avocat comme "une personne qui n’est pas habituellement violente". Pourtant, après lecture des différentes préventions à sa charge, il est difficile de rejoindre le point de vue de la défense. Pour le substitut Lafosse, Flavio affiche même un total mépris pour l’intégrité physique des femmes de son entourage.

Et pour cause, puisque le jeune homme est suspecté d’avoir frappé trois proches : sa sœur, sa mère et son ex-compagne. Entre fin d’année 2017 et octobre 2018, Flavio semble avoir changé de comportement. Sa mère ne le reconnaît plus depuis qu’il s’est mis à consommer du cannabis. Pas souvent, mais cela semble suffire à le rendre impulsif et violent. Et les trois femmes de sa vie subissent sa violence…

Le 9 février 2018, à Courcelles, Lisa est victime de plusieurs coups de poing de son frangin, qui n’accepte pas que cette dernière entre dans sa chambre sans y être invitée. Quelques mois plus tôt, Flavio s’est emporté sur sa mère. Là aussi, le substitut Lafosse estime qu’il y a eu des coups de poing, mais pas que… "La mère parle aussi d’étranglement. Ce que le prévenu conteste formellement."

Par la suite, Flavio se déchaîne sur Océane, sa compagne de l’époque depuis quelques semaines seulement. Alors que tout allait pour le mieux au sein du couple, le jeune de 19 ans a dévoilé une autre facette de sa personnalité. Tout d’abord, le 19 mai 2018, Flavio gifle et assène plusieurs coups à sa jeune compagne, dans la voiture. Océane se retrouve même éjectée du véhicule comme un banal déchet. Entre-temps, les tourtereaux se séparent avant de rapidement se rabibocher jusqu’à la seconde scène en octobre 2018. "Il l’a giflé, car il n’a pas apprécié qu’elle quitte le véhicule."

Pour contrôler la consommation de cannabis et l’impulsivité de Flavio, le parquet propose au jeune prévenu, sans le moindre antécédent, une suspension probatoire. La défense, elle, sollicite la même mesure de faveur sans condition probatoire. Jugement le 10 mars.