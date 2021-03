Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a décidé de laisser une chance à Flavio en lui octroyant une suspension simple du prononcé de 3 ans. Le jeune homme était poursuivi pour s’être montré violent envers sa mère et son ex-compagne.

Entre fin d’année 2017 et octobre 2018, Flavio a changé de comportement dès qu’il a consommé du cannabis. Flavio s’était emporté sur sa mère en lui assénant plusieurs coups de poing et en l’étranglant. Océane, la compagne de l’époque du jeune homme, avait également reçu de nombreux coups en mai et octobre 2018.

Pour contrôler la consommation de cannabis et l’impulsivité de Flavio, le parquet avait proposé une suspension probatoire. Mais le tribunal a tenu compte du jeune âge de Flavio et de l’amélioration de sa situation personnelle depuis les faits pour lui octroyer une suspension sans la moindre condition.