Créé en 2013 sous la forme d’une biennale, le Festival des Littératures d’Aventures, organisé par la BiLA, revient à l’automne 2021. Si les années précédentes ont mis à l'honneur les super-héros, les mondes de la fantasy, de la science-fiction et du fantastique, cette nouvelle édition sera consacrée au genre policier sous ses multiples formes (polar, énigme, thriller, roman noir...).

Bien que le festival se décline dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles durant l’automne 2021 en partenariat avec plusieurs dizaines de bibliothèques, celles de Fleurus ne manqueront pas d'accueillir les amateurs du genre et les curieux.Un programme d’activités variés est proposé par les bibliothèques fleurusiennes et ce, à destination de tous les publics : enfants, ados et adultes.

Au programme : des expositions sur le polar belge et les genres du roman policier permettant de découvrir la richesse de la littérature belge.

Jusqu'au 26 novembre, le public pourra participer à des conférences, des murder party et également à un Cluedo géant.

L'agenda des activités est disponible sur labonnesource@live.be