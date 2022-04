La bibliothèque communale reprend ses bonnes habitudes, en ce printemps 2022 marqué par le relâchement des mesures sanitaires. Ce 8 mai, dès 20 heures 30, La Bonne Source va vivre un grand concert de blues texan ; ce Texas Blues popularisé par des artistes tels que Freddie King, Lightnin’Hopkins ou Stevie Ray Vaughan.

C’est, en vérité, un "super-groupe" composé de trois ténors du genre qui viendra jouer à la place Albert 1er sous le nom "Texas Blues Guitar Summit". Avec une section rythmique assurée par Drew Alain à la basse et Kevin Schermerhorn à la batterie, ce sont trois guitaristes et chanteurs de renom qui vont faire bouger le public fleurusien : Anson Funderburgh, Mike Morgan et Shawn Pittman.