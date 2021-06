Dès ce premier juillet, les familles fleurusiennes en situation de précarité pourront, suivant certaines conditions, se rendre dans la nouvelle épicerie "Le P'tit Plus". Grâce à ce nouveau service, des personnes dans le besoin pourront avoir accès à des produits alimentaires à prix réduits.

Le bâtiment, un ancien logement d'urgence, a été spécialement aménagé comprend une plus grande pièce avec le magasin en tant que tel -rayonnage et comptoir- une autre pièce avec les frigos ainsi que d'autres espaces de rangements. Un local est également à disposition des personnes souhaitant de retrouver afin de discuter, boire un café ou simplement rompre un certain isolement. "Nous souhaitons offrir un lieu convivial où il sera possible de trouver de quoi se nourrir correctement à un prix réduit," explique Mélia Cacciatore, Echevine des affaires sociales.

L'épicerie sociale fleurusienne est un tout nouveau service d'aide alimentaire. Jusqu'à aujourd'hui, l'assistance alimentaire à Fleurus prenait uniquement la forme de bons ou d'aides en espèces. Loin d'être satisfaits de ce constat, la Ville de Fleurus et le CPAS ont donc mené une réflexion conjointe pour répondre à une demande en constante évolution.

Pratiquement, la Ville de Fleurus et le CPAS se partagent l'achat des produits mis en vente et la Croix Rouge prend en charge la gestion de l'épicerie grâce à ses bénévoles.

Si l'épicerie a pu voir le jour c'est notamment grâce un appel à projet "Get Up Wallonia" lancé par le Gouvernement wallon afin de répondre à l'urgence sociale. Une réponse favorable des initiateurs de l'appel à projet a permis de trouver le financement pour l'aménagement du local pour un montant de 125.000 euros.

L'épicerie sociale sera accessible aux personnes répondant aux conditions d'accès examinées par les services sociaux. Les locaux se situent à la rue Vandervelde, 84 à 6220 Fleurus. Ouverture les mardis de 13h30 à 15h30 et les jeudis de 9h30 à 11h30.