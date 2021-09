C'est sous un soleil radieux qu'a eu lieu l'inauguration de la nouvelle piste d'athlétisme de Fleurus. Pour l'occasion le ministre des Infrastructures sportives Jean-Luc Crucke, le bourgmestre Loïc D'Hayer et le spécialiste du 1.500 m Ismaël Djebani avaient fait le déplacement pour l'inauguration officielle de la piste rénovée en collaboration avec Infrasport et dont le coût est estimé à 1,3 million d'euros.

Au bord de la piste, ils n'étaient pas seuls car ce samedi avait également lieu le premier meeting officiel organisé par le club Fleurus Athlétisme.

Bien que le nouveau revêtement en tartan soit déjà posé depuis 2019, les circonstances liées à la crise de la Covid n'avaient pas permis l'inauguration en grande pompe du lieu. Sur la piste, quelque 400 sportifs de tous âges s'étaient donnés rendez-vous Tous avaient pour but de se dépasser dans une ambiance conviviale et familiale. "Ce premier meeting devait avoir lieu durant la Covid en 2020 mais tout a été annulé. En octobre 2020, nous avons organisé un meeting en interne afin de tester les installations. Aujourd'hui nous accueillons d'autres clubs de la région mais aussi de plus loin comme Mouscron." explique Coline Balteau, membre du comité.

Sur la piste, 36 clubs avaient répondu présent pour s'affronter dans différentes disciplines telles le 100 m, le saut en hauteur ou encore le 1.500 m.

Les responsables du club fleurusien se félicitent d'accueillir les autres sportifs d'autres régions sur une piste totalement rénovée offrant une qualité de course incomparable avec celle du passé. Ils espèrent également que le nouveau revêtement attirera de futurs membres.

La nouvelle ouverte librement aux sportifs est située dans le complexe de la piscine et s'intègre parfaitement dans le paysage juste à côté des courts de tennis en terre battue et d'une plaine de jeux familiale.