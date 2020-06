Le sexagénaire a été découvert sans vie mercredi en fin de journée à son domicile à la rue des Rabots à Fleurus. Une dispute avec un ami semble être à l’origine des coups portés sur la victime.

Ce mercredi en fin de journée, vers 17h30, une importante présence policière a suscité la curiosité des riverains de la rue des Rabots à Fleurus. La police et les secours ont été requis au numéro 34, au domicile de Jean-Pierre R. Ce dernier a été découvert sans vie. "Je suis sorti dehors à cause du bruit et des lumières pour voir ce qu’il se passait", explique un riverain.

Selon les premières informations, une dispute entre Jean-Pierre et un ami s’est produite à la rue de la station, à une centaine de mètres du domicile de Jean-Pierre R. Une seconde dispute, cette fois-là fatale, a éclaté au sein du logement, provoquant la mort de Jean-Pierre R.

D’après le voisinage, ce dernier était discret. "On ne le voyait pas souvent, mais il avait beaucoup d’amis. Il ne faisait pas d’histoire, mais personnellement, je ne le fréquentais pas", confie un voisin.

Le parquet, le labo et la zone de police Brunau se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte et le juge d’instruction a été saisi. À l’heure actuelle, les origines de la dispute sont inconnues. L’autopsie du corps de la victime doit avoir lieu ce jeudi en fin de journée. "Elle devrait nous permettre d’en savoir plus sur les circonstances du drame. L’enquête ne fait que débuter", indique Françoise Cottin, substitute du procureur du Roi.

D’après le parquet, les premières auditions sont actuellement en cours. Mais aucun suspect n’a encore été interpellé.