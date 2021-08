L’Institut National des Radioéléments (IRE) est né officiellement en 1971, suite à la décision de créer un spin-off de Mol. En 79, on y a commencé à faire de la fission nucléaire. Ce qui nous amène à 2021, date d’anniversaire des 50 ans de l’IRE. "Nous avons deux missions, surveiller le territoire et analyser la radioactivité pour s’assurer de l’absence de danger pour la population, et produire des éléments radiochimiques et des radioisotopes", explique le CEO Erich Kollegger.