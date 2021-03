La Ville de Fleurus a l’ambition de transformer la salle polyvalente du Vieux Campinaire en un véritable lieu de spectacle. Dans cet endroit, des activités festives et événementielles ont déjà été organisées. Cette salle est aussi inscrite auprès de la Forêt des Loisirs. Elle est aussi occupée par deux clubs sportifs : les équipes de basket du Vieux Campinaire et celles du club de tennis de table d’Heppignies. "A Fleurus, nous allons construire un nouveau centre administratif intégré. Dans le projet initial, nous devions aussi élaborer une salle de spectacle non loin de ce nouveau centre administratif. Mais nous avons réalisé que ce n’était pas une bonne solution. Donc nous envisageons d’aménager la salle de spectacle dans le hall polyvalent du Vieux Campinaire", déclare Francis Lorand, échevin du tourisme de Fleurus.

En ce qui concerne les deux clubs sportifs, l’échevin des sports de Fleurus, lors du dernier collège communal, a convenu avec eux de les transférer dans une autre salle de l’entité. "L’équipe première du club de basket joue déjà à Wafercée-Baulet. Nous avons aussi déplacé le matériel du club de tennis de table dans ce hall omnisports, parce que la salle du Vieux Campinaire est devenue un centre de vaccination", ajoute l’échevin du tourisme.

Au moins, une solution a été apportée pour les clubs sportifs qui pourront reprendre une activité normale dès que la situation le permettra.