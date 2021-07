Faut-il le rappeler ? En mars 2020, l’épidémie du coronavirus arrive en Belgique. A cette époque, les masques étaient introuvables dans les commerces. Beaucoup de personnes se sont tournées vers la confection de protections buccales en tissu.



Au regard de la pandémie de COVID-19, la société Deltrian, basée à Fleurus depuis 50 ans et qui fabrique des filtres pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons, a fourni des innovations dans l’élaboration de masques. "Nous avons plusieurs lots. Le premier c’est celui que tout le monde connaît. Ce sont des masques de type 2/ 2R. C’est le premier que nous avons industrialisé en un temps record l’année passée. Ensuite, notre masque citoyen, le Deltrigex. Il est lavable à 60°C Il a également l’avantage d’être plus respirable. Au mois d’octobre-novembre de l’année passée, nous avons innové dans un masque qui désactive les virus. Le Deltrisafe est un masque chirurgical tout à fait conforme pour être porté dans les hôpitaux. En plus de cela, il bénéficie d’un produit particulier sur la couche extérieur. Quand le virus vient se déposer dessus, en quelque instant, il sera désactivé", explique Timothée De Greift, directeur général du groupe Deltrian.