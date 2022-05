Sensibiliser, dès le plus jeune âge, aux personnes en situation de handicap et aux difficultés qu’elles rencontrent : l’expérience vient de se terminer avec succès dans les onze implantations scolaires fondamentales communales de Fleurus. C’est très positif, explique en substance la référente Handicontact de la Ville, Émilie Taccetta, car c’est un âge où l’être humain est le plus réceptif.