Voilà une annonce qui ne pourra que ravir tous les amateurs de produits frais et de qualité, qui soutiennent le circuit court et les producteurs de la région. Forcément malmené par ces deux dernières années marquées par les mesures restrictives liées à la pandémie de coronavirus, le marché des producteurs locaux est prêt à vivre son grand retour, sur le site du Château de la Paix, au 61 du Chemin de Mons. Lancé en 2019 par le collectif citoyen “ Fleurus en transition ”, avec le partenariat rapproché de “ Fleurus Culture ”, le rendez-vous est prêt à dresser ses tonnelles, dès ce vendredi 3 juin. Les chalands seront attendus chaque premier vendredi du mois, jusqu’à la rentrée : le premier juillet, le 5 août et le 2 septembre, à chaque fois pour lancer la soirée qui précède le week-end, de 18 heures à 21 heures.

La formule a fait ses preuves, elle revient telle quelle : c’est le collectif “ Fleurus en transition ” qui déniche les producteurs locaux, visite leur site de production et s’assure du respect de la charte des marchés pour promouvoir leur travail et leurs produits ; la Ville de Fleurus met le site du Château de la Paix pour le marché à proprement parler et “ Fleurus Culture ” s’assure de la bonne ambiance de l’événement.

Car si la promesse de trouver fruits, légumes, fromages, miels de la région pouvait suffire pour attirer la foule, le marché propose également des produits de bouche à la dégustation, dont des bières locales et la présence de foodtrucks dans l’esprit de l’événement ; enfin, le tout se vit dans une ambiance musicale irrésistible, grâce à des groupes, des jazz bands ou des fanfares audacieuses