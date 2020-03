50 masques FFP3 ont été retrouvés dans l'entrepôt et seront offerts au personnel de l'aide médicale urgente.

Les ouvriers communaux de Fleurus ont retrouvé 50 masques de type FFP3 dans leurs entrepôts. Ces masques FFP3 sont généralement utilisés par les services d’aide médicale urgente, se font très rares depuis l'apparition du Coronavirus. Sachant les difficultés que rencontrent le personnel de la santé pour s’approvisionnement en masques de protection, les ouvriers communaux ont décidé de les donner. Ils en feront don à la Zone de Secours Hainaut Est.

"A l’initiative de ces travailleurs soucieux de contribuer à l’effort commun et parce que chaque geste compte, la Ville de Fleurus remettra ce modeste nombre à la Zone de Secours Hainaut-Est afin de compléter les quelque 350 masques qui composent votre stock actuel", annoncent-ils au commandant de la zone de Secours."Considérant en effet que plusieurs milliers de masques chirurgicaux seront prochainement livrés à nos médecins et dentistes, il est apparu plus judicieux de faire acte de solidarité envers le personnel de l’aide médicale urgente (ambulanciers, pompiers) ayant réellement besoin de masque disposant d’une forte capacité de filtration."

Les 50 masques FFP3 seront donc offerts à la ZOHE afin de les aider à se protéger contre le virus et de continuer à sauver des vies.