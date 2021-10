C’est une nouvelle qui est tombée lundi soir. Les pompiers de Fleurus vont quitter la caserne plus tôt que prévu annonce de la Nouvelle Gazette.

Alors que de nouveaux projets étaient pourtant prévus comme une nouvelle caserne en 2023, l’état major et le conseil de zone ont dû se résoudre à fermer le poste de Fleurus. Certes l’état du bâtiment ne lassait plus de doute sur un prochain déménagement mais il fallait aussi compter sur un départ anticipé pour cause de manque d’effectifs. "Nous ne pouvions plus attendre la construction de la nouvelle caserne. Nous manquons cruellement de personnels professionnels mais également de volontaires," explique Loïc D’Hayer, bourgmestre de Fleurus et président de la zone Hainaut-Est.

S’il est prévu une fusion entre les postes de Fleurus et Jumet ce sont aussi les casernes de Beaumont et Chimay qui profiteront de la fermeture de la caserne fleurusienne. "Les hommes seront répartis sur base volontaire entre ces différentes casernes. Il est non seulement impératif de pouvoir compter sur des pompiers professionnels mais les volontaires doivent aussi trouver leur place. L’état major interviendra pour les nouvelles réaffectations."

Quand on évoque la sécurité des citoyens avec la fermeture de la caserne, Loïc D’Hayer avance le fait que le déficit en effectif est déjà tel que "la caserne est déjà fermée en moyenne, un week-end sur deux."

Des changements dans les systèmes de garde des volontaires devraient avoir lieu. "Il est prévu que les volontaires fassent des gardes sous toit. Cela signifie qu’au lieu de partir de chez eux, ils sont de garde dans la caserne." Ce changement de système de garde devrait rendre aussi le statut de volontaire un peu plus attrayant. En effet, avec une garde à domicile, les volontaires ne sont pas rémunérés tandis qu’avec une garde dans les casernes ils le sont.