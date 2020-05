Dans le respect de la circulaire de la ministre de l'enseignement, il n'y aura pas de reprise des cours dans les écoles primaires communales.

C'est une mesure forte et sans précédent qu'a décidé d'adopté le collège communal fleurusien. En effet, la commune, en sa qualité de Pouvoir organisateur de l'enseignement communal, a conclu qu’il n’était pas opportun de reprendre les leçons au sein des écoles communales de l’entité.

"Cette décision a pu être prise après que les Directions des écoles, le Service Interne de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT) et le Département de Planification d'Urgence ont réalisé un état des lieux des ressources matérielles et humaines disponibles pour une éventuelle reprise des cours le 18 mai 2020", précise un communiqué de la ville.

Contacté, Loïc D'Haeyer insiste bien sur le fait que cette prise de décision est basé sur la circulaire ministérielle et n'est en aucun cas un acte de désobéissance politique. "C'est clairement plus un constat qu'une décision. La circulaire de la ministre est bien faite dans le sens que les écoles peuvent être rouvertes en partie (pour les classes concernées). Très naturellement, la ministre donne un cadre sur les mesures de sécurité nécessaires pour pouvoir reprendre. Le document précise également que si les pouvoirs organisateurs ne sont pas en mesure de souscrire à ses mesures de sécurité, la rentrée peut être reportée."

Le bourgmestre fleurusien s'est donc inscrit pleinement dans le cadre défini par la circulaire. Pour lui, la réalité de terrain est un élément essentiel à prendre en compte. Les réalités scolaires sont pour lui l'élément déterminant dans la décision d'accueillir ou non les élèves. "Avec des écoles de villages dont les classes sont jumelées, qu'il faut dédoubler ces classes et en même temps organiser des garderies, logistiquement c'est compliqué. Une école secondaire à Bruxelles n'a pas la même réalité qu'une école de village dans le Luxembourg. Imaginez que tout le monde peut rouvrir de la même manière n'a pas de sens. C'est en cela que la circulaire est importante car elle offre à chacun l'opportunité de se pencher sur la question au cas par cas."

Si la commune, en tant que pouvoir organisateur, a décidé de ne pas rouvrir, il n'en est pas de même pour d'autres établissements de l'entité. "A Fleurus, les écoles secondaires vont rouvrir et cela est très bien pour les 6ème et les 7ème professionnelles."

Pour ce qui est des autres réseaux de l'enseignement primaire, chacun est libre de prendre la décision qu'il souhaite. "Nous nous sommes rencontrés au début de la période de confinement pour l'organisation des garderies notamment. J'avais souhaité que nous prenions une décision globale pour éviter que le public pense à un favoritisme du réseau communal. Il n'en est rien. Ici c'est une analyse du Pouvoir organisateur. Je ne peux pas prendre des décisions à leur place ce n'est pas correct. Bien évidemment, la commune de Fleurus aide qui le souhaite dans la mesure de nos capacités. Pour exemple, nous avons été sollicité par l'Institut Notre Dame pour avoir des barrières nadar afin qu'ils puissent organiser un circuit pour les déplacements dans l'établissement. Nous les avons mise à disposition gratuitement bien entendu. Nous sommes là pour tous encore une fois."

Un communiqué de la ville précise également les autres mesures adoptées sur le territoire de Fleurus. "Les Directions et le Collège communal ayant la ferme volonté d’assurer la continuité des apprentissages et la transition vers la classe supérieure, il a été convenu que tous les élèves pourront bénéficier d’un accompagnement pédagogique par le biais des moyens disponibles, notamment technologiques (mises à disposition de travail à domicile, utilisation des outils tels que Dojo, réseaux sociaux et groupes fermés, …)."

Parallèlement à cette annulation de reprise dans le primaire communal, les mesures d'accueil pour la garderie restent organisées. "Les garderies sont bien entendu maintenues et seront organisées pour tous les élèves, sur base d’une inscription préalable auprès du Directeur de l’école concernée."

Malgré la suspension des cours, la situation personnelle des élèves sera analysée. "Un bilan individualisé sera élaboré par les enseignants pour chaque enfant précisant les compétences acquises et les difficultés identifiées, les points d’attention et les conseils pour la suite du parcours scolaire."