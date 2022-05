Le collectif Soviet Bloem poursuit ses objectifs d’animation du centre-ville fleurusien depuis 2015. Les belles dynamiques mises en place par ces bénévoles infatigables ont malheureusement heurté le mur de la pandémie et des mesures sanitaires. Désormais que la situation permet à nouveau les rassemblements, c’est le rendez-vous le plus marquant de l’équipe qui est de retour : la Soviet Fun Fest va débarquer, avec ses nombreuses animations, sur la plaine des Sports, ce samedi 21 mai.

En 2019, 4000 personnes avaient pris part aux réjouissances variées qui rythment cette joyeuse journée. Jérémy Vanesse, membre actif de Soviet Bloem et organisateur de la Fun Fest, souligne :“ Ce festival nous donne l’occasion de promouvoir autant le sport, qui est très ancré à Fleurus, que le ludique. Et ainsi de mettre à la disposition de tout un chacun la découverte de divers aspects parfois méconnus de notre cité ”. C’est donc acquis, dès 10 heures du matin, les différents clubs de l’entité proposeront des initiations dans de nombreuses disciplines, comme le volley, le tennis, le padel, le tir à l’arc, la Zumba, le karaté ou l’aquabike. Côté sensations fortes, la piscine proposera également la découverte de la plongée et la plaine des Sports sera dominée par le “ Big Air Jump ”, une tour d’escalade gonflable de 9 mètres de haut.

Une soirée avec des DJs

L’ASBL “ Circomédie ” va également animer les lieux avec plusieurs interventions circassiennes tout au long de la journée. Une fois le soir venu, et a fortiori à partir de 19 heures 30, c’est la musique et la danse qui vont prendre le pas sur le programme de l’événement. L’EDM, musique électronique de danse, sera à l’honneur avec un DJ set de Stijn La Vida, qui chauffera le public avant la tête d’affiche, les Cowens Brothers. Les frères, originaires de Charleroi, présenteront notamment leur dernier single en date, sorti chez Universal Music France, en avril 2022. Une manière indéniable de terminer ce samedi festif en grande liesse. D’autant plus, et ça ne gâche jamais rien, que l’ensemble des activités de la journée est libre d’accès et entièrement gratuit. La présidente du collectif Soviet Bloem, Manon Lambert, le rappelle, en guise de conclusion :“ C’est important pour le collectif de citoyens bénévoles que nous sommes d’organiser un événement gratuit et accessible à tous, le plus diversifié possible afin que tout le monde puisse venir ici, à la plaine des Sports et passer un bon moment en toute convivialité ”.