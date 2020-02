La gare SNCB de Fleurus est appelée à devenir "l’airport station". Interrogé par la députée MR Jacqueline Galant, ex-ministre fédérale des Chemins de fer, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), vient de préciser les contours de ce projet d’intermodalité, et l’offre de bus que l’Opérateur de transport wallon (OTW) devra organiser à destination du Brussels South Charleroi Airport (BSCA), qui accueille chaque année plus de 8 millions de passagers.

La décision de moderniser la gare et de l’adapter à cette nouvelle fonction remonte à 2017, elle se justifie par la proximité de l’aéroport, à 10 minutes de route. La société des chemins de fer et Infrabel ont décidé d’y investir 9,5 millions d’euros. "Cela porte sur la rénovation de l’infrastructure existante, l’aménagement de nouveaux quais, d’un parking voyageurs et d’une aire de kiss&ride", selon la députée. Comme le rappelle le ministre, "la demande initiale était d’offrir aux usagers de la ligne SNCB 140 (en provenance d’Ottignies) un accès direct à BSCA. Après différentes phases d’étude, l’option a été retenue de créer une liaison unique comprenant également la desserte de la gare de Luttre, avec un arrêt au métro Madeleine. Cette ligne devrait être opérée à raison d’un bus toutes les 20 minutes. L’amplitude horaire sera calibrée sur les heures de fonctionnement de l’aéroport afin de couvrir aussi les premiers et derniers vols", explique Philippe Henry.

Timing : une exploitation à l’été 2021, ce qui coïncidera avec la fin des travaux de rénovation de la gare. Dans le prolongement de ce chantier, la Wallonie prévoit la création d’un espace de correspondance train-bus de l’autre côté des voies, en liaison avec la gare actuelle du Tec. Ce hub intermodal pourrait également desservir l’aéropôle, et contribuer à réduire le trafic automobile. La piste devrait être étudiée à l’automne prochain.