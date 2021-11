Du 1er au 25 février 2022 se déroulera à Fleurus une exposition sur le devoir de Mémoire lié à la Seconde guerre mondiale destinée aux élèves du secondaire supérieur. Lors de cette exposition différentes animations seront proposées. On pourra notamment assister à la présentation de l'expo "Déportation et génocide, une tragédie européenne" du War Heritage Institute travaux photographiques. Très riche en photos, documents et dessins, elle apporte un éclairage sur la persécution et la détention de millions de communistes, résistants, Juifs, Tsiganes, handicapé et homosexuels sous le régime nazi.

Il sera également possible de découvrir un film sur le sujet de même qu'écouter le témoignage de survivants de camps de concentration.

Outre les animations proposées et rassemblées sur une demi-journée, les enseignants peuvent aussi choisir deux activités supplémentaires. La première est destinée à comprendre les étapes de l’engrenage vers le pire : inspirée du parcours pédagogique du Camp des Milles, dans une perspective de vigilance, d’attention et d’action, cet atelier invitera les élèves à distinguer, grâce à l’analyse de documents et autres ressources, les différentes étapes qui ont permis, individuellement et collectivement, de basculer dans l’extrémisme, l’autoritarisme, la déshumanisation et lé génocide. Expliquer, éclairer et reconnaître des mécanismes qui, d’hier à aujourd’hui, peuvent se manifester dans des contextes de crise.

La deuxième activité concerne les mythes et les contre-vérités au départ du livre "Hitler et le troisième Reich – 50 questions clés" de Daniel Bovy. Dans cet ouvrage, l’auteur aborde des thèmes essentiels liés au régime nazi (faits politiques, propagande, vie sociale, déportation, …) en traquant les mythes et contre-vérités pour aider à rétablir les faits historiques. Les élèves découvriront et analyseront certains de ces thèmes à travers la technique de l’arpentage (lecture et appropriation collective de savoir).

Pratiquement, pour les élèves à partir de la 4ème secondaire, l'exposition se déroule du 1er au 25 février 2022, dans la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus (rue de Wangenies, 58).

Durée de l’animation : 3h (de 9h à 12h et de 13h à 16h). Pour le public, et sur réservation et présentation du Covid Safe Ticket, en fonction des règles en vigueur à ce moment-là, l'inauguration le lundi 31 janvier à 18h.

Ouverture au public le dimanche 20 février à 14h.