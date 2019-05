Six chevaux et deux poulains dans un état sanitaire déplorable ont été saisis ce mercredi après-midi à Fleurus.

Suite à une plainte anonyme transmise aux autorités communales, les agents de la zone de police Brunau et un vétérinaire se sont rendus mercredi après-midi sur un terrain vague à Fleurus où étaient abandonnés six chevaux et deux poulains. La plainte témoignait d'une situation catastrophique pour les chevaux. Arrivés sur place, les autorités ont constaté l'état physique de six équidés ainsi que leurs conditions de détention.

Sur la parcelle abandonnée où se trouvaient les chevaux, des détritus et des objets dangereux s'y trouvent, ce qui pourrait à tout moment blesser les animaux. Ce sont cinq juments, un étalon et deux poulains qui déambulent sur le terrain. Ils n'ont pas de quoi boire ni manger. La seule eau dont les animaux disposent est croupie. Quant à la nourriture, un manque cruel s'affiche sur leur corps: ils sont très maigres.

Après un rapport du vétérinaire, le bourgmestre, Loic D'Hayer, a immédiatement ordonné la saisie des animaux. C'est l'Association Animaux en Péril qui est appelé pour leur prise en charge.

La saisie fut compliquée, le propriétaire n'apportait aucun soin à ses chevaux, de fait ils n'étaient pas habitués à la présence de l'homme. Animaux en Péril a eu quelques difficultés à capturer les animaux. A force de patience, les animaux ont pu être embarqués dans les différentes installations où ils séjourneront: Animaux en Péril, du Rêve d’Aby, d’Equi’Chance et d’Animal Sans Toi..t. Ces refuges prendront soin de ces chevaux pour les remettre sur pieds. "Les rapports", annonce Animaux en Péril.

Quant au propriétaire, il devra répondre de ses actes devant la justice. L'individu risque une amende pouvant atteindre 10 millions d'euros et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 15 ans. "On espère également que le propriétaire se verra retirer l’autorisation de détenir des animaux."

© D.R. © D.R.