L’échevine Laurence Leclercq se penchera les prochains mois sur l’Agence immobilière sociale,





Laurence Leclercq vient de reprendre son poste d’échevine à Charleroi, laissé quelques mois de côté à la suite d’une nouvelle maternité. En charge du Logement, de l’Urbanisme et des Relations internationales, c’est bien sur cette première compétence qu’elle va se concentrer.

Quel sera votre gros dossier pour la rentrée ?

"Durant les prochains mois, je me pencherai sur le développement de l’Agence immobilière sociale de Charleroi, l’AIS. Sa mission est de proposer des logements de qualité aux ménages en état de précarité en faisant l’intermédiaire entre propriétaires et locataires. C’est une priorité, parce qu’on peut agir sur la qualité du bâti, dont on connaît l’état à Charleroi, parce qu’on aide les gens à accéder à du logement de qualité et que c’est une manière de lutter contre les