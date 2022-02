© Shop in Charleroi

Ce samedi a ouvert la fête foraine de la Place Verte. Pêche aux canards, luna park, trampolines, carrousel : une dizaine d'attractions sont présentes jusqu'au samedi 5 mars. L'ouverture se fait à 14h et la fermeture à 20h du lundi au jeudi, 21h vendredi et samedi.

C'est avec l'union des commerçants, Shop in Charleroi, qui s'est donné pour mission de dynamiser le centre-ville et ses commerces, que cette foire se tient. "Venez faire un peu de shopping à Charleroi et repassez faire un tour de manège", dit l'organisation sur sa page Facebook où se tient d'ailleurs un concours avec des bons d'achats à remporter.