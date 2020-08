Le covid a un impact énorme sur le quotidien des familles. La rentrée, souvent synonyme de frais importants, est une période redoutée des parents éprouvant des difficultés financières. Même s'il existe des arrangements possibles, les démarches et les explications des difficultés éprouvées ne sont jamais agréables.

Au CPAS de Fontaine-l'Evêque, ont a pris les devants en allouant des budgets afin d'aider les familles et les enfants de celles-ci. "Nous sommes conscients que les familles doivent assumer une rentrée pour leurs enfants de tout âge. La crise du covid ne nous a pas permis de proposer toutes les activités prévues. Nous avons donc décidé d'allouer des sommes à plusieurs postes afin de soulager les familles et permettre aux enfants de commencer leur année scolaire dans les meilleures conditions en commençant par du matériel scolaire de qualité", commente Michel Siciliano, président du CPAS. Au total se sont près de 190 familles qui seront soutenues.

Parmi les montants débloqués on trouve une première enveloppe de 18.156 euros pour l'aide alimentaire, la distribution des repas, des bons d'achats en magasins mais aussi du matériel d'hygiène pour les protections covid (masques, gels,...).

L'épicerie sociale bénéficie également de 4.500 euros pour ses frais de fonctionnement ou encore pour les récoltes et le stockage des denrées. Cette initiative fait aussi la part belle aux producteurs locaux, partenaires de l'opération.

La plus grosse enveloppe est de 347.961 euros. Cette somme est allouée en partie non seulement pour l'achat de produits d'hygiène et de protections contre le covid-19 mais aussi pour une intervention dans les différents frais que ne peuvent assumer les familles comme les frais énergétiques (chargement de compteurs à budget, prise en charge des factures d'énergies, mazoutn charbon, pellets,...), les frais de logement (arriérés de loyers par exemple), les frais liés à l'aide psychosociale et les frais engendrés par les soins de santé. Dans une certaine mesure les frais impayés seront pris en charge ainsi que les besoins dit "primaires" (achat de lunettes, frais de transport,..)

Outre ces différentes aides accordées aux familles, il y a les "packs rentrée". Il s'agit de fournir l'ensemble du matériel scolaire aux enfants des familles en difficulté. 183 packs comprenant dictionnaire, cahiers et autres fournitures sont à distribuer. Les étudiants ne sont pas oubliés non plus car une enveloppe spéciale de 54.000 euros permettra de fournir du matériel informatique aux étudiants bénéficiaires de l'aide sociale.