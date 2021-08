Depuis une vingtaine d'années, la ville de Fontaine-l'Evêque tient à mettre à l'honneur ses artistes et ses artisans lors d'un week-end gratuit entièrement dédié à la culture.

Cette année, le rendez-vous a lieu ces 24, 25, et 26 septembre. Il constitue un événement dans l'événement puisqu'il s'agit du premier événement culturel "Post Covid" organisé par la Ville.

Histoire de faire d'une pierre deux coups, le nouvel espace culturel "le Point 9" sera officiellement inauguré bien qu'il accueille déjà des animations.

Ce bâtiment a fait l’objet de travaux de rénovation pour accueillir aujourd’hui une salle de spectacles et des salles d’exposition. S’y côtoieront des artistes issus des univers musicaux, théâtraux, du dessin, de la littérature et de la peinture. Des concerts et représentations théâtrales d’artistes de l’entité se dérouleront dans la salle de spectacles fraîchement rénovée tandis que des expositions d’œuvres d’artistes locaux orneront les murs et cimaises.

Ce premier événement "Fontaine Artisan’Art" s’inscrit à la fois dans la continuité du week-end culturel et de la Nocturne. Il s’agit d’un partenariat entre les services économique et culture de la Ville de Fontaine-l’Evêque et le Centre Culturel. Par ailleurs, la Ville a sollicité un soutien du département culture de la Province du Hainaut. Celui-ci a répondu favorablement et a retenu la candidature pour cet événement.

Concerts, expositions et activités familiales seront proposées.