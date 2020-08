C'est avec 10 jours d'avance que le Centre de vacances de Fontaine-l'Evêque ferme ses portes. L'administration communale a été informée ce lundi que 3 personnes du même noyau familial ont été testées positives au coronavirus.

Dès l'annonce, une cellule d'urgence a été mise en place. De même, les autorités communales ont pris la décision de fermer, à titre préventif, les trois implantations du Centre de vacances (Forchies-la-Marche, Fontaine-l'Evêque et Leernes). On ne signale aucun cas supplémentaire. "Néanmoins, nous estimons qu'il est préférable de prendre cette mesure de précaution car les enfants ont pu fréquenter un même lieu à un moment différent lors d'une activité la semaine dernière. Nous soulignons que le protocole et les mesures mises en place par l'ONE ont été respectés par l'organisation du Centre de vacances. Les parents sont informés de cette annulation et un testing collectif est prévu ce mercredi pour les enfants ayant fréquenté les lieux depuis leur ouverture. Nous comprenons l’inquiétude des parents", nous communique-t-on.