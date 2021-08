Cet habitant de Fontaine-l'Evêque de 51 ans, carolo dans l'âme, a eu un accident de moto récemment : "j'ai été immobilisé durant deux mois, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que des gestes simples de la vie quotidienne peuvent devenir très compliqués avec un handicap. Même léger. C'est en m'échappant pour aller dans les Alpes que je me suis dit que je pouvais grimper le Mont Blanc, pour moi bien sûr, mais tout en récoltant des fonds pour CAP48", nous expliquait-il.

Depuis cette décision, il s'entraîne avec les étudiants en kinésithérapie de la Haute Ecole Condorcet à l'Observatoire du Sport de Charleroi. Marche, vélo et cross-fit rythment son quotidien à côté. Début juillet, il s'est à nouveau rendu dans les Alpes pour s'entraîner ailleurs qu'au "Plat Pays" et se confronter au mauvais temps. Ca n'a fait que renforcer sa détermination : du 24 au 29 septembre, il atteindra le plus haut sommet.

Son projet s'appelle ALT4810, comme l'altitude, en mètres, du Mont Blanc. Il espère récolter au moins 1€ par mètre gravi. Il reste une quarantaine de jours pour faire des dons et l'aider à atteindre son objectif philanthropique.