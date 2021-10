Ce mardi 26 octobre, les fontainois sont invités à venir poser leurs questions sur la vaccination.

L'initiative est due à Michel Siciliano et, accompagné d'une consœur également médecin, ils répondront aux questions que les fontainois se posent par rapport à l'utilité de la vaccination. "Nous avons déjà fait une première rencontre car le taux de vaccination des 18-35 ans est faible. Avec la venue du car de vaccination mobile ce vendredi 29 octobre, nous avons tenu à sensibiliser à nouveau le public. Il ne s'agira pas d'un débat entre pro et anti vax mais de donner des éclaircissements et passer au-delà des rumeurs et idées reçues. Bien entendu chacun est libre de ses choix mais ils doivent se fonder sur des éléments aussi objectifs que possible," précise Michel Siciliano, échevin en charge de la Santé.

Pour son premier passage, une cinquantaine de personnes s'étaient faites vacciner.

La séance de questions/réponses se déroulera ce mardi 26 octobre à 19h30 au réfectoire de l'école Bienfait à la Cité des Oiseaux, 6140 Fontaine-l'Evêque.

Pour rappel : afin de protéger la santé de la population en limitant au maximum la circulation du virus et de ses variants contaminants, le Covid Safe Ticket sera obligatoire en Wallonie à partir du 1er novembre pour les visiteurs:

À partir de 12 ans, dans les hôpitaux, maisons de repos et établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.

A partir de 12 ans dans les événements grand public (de masse).

À partir de 16 ans, si vous souhaitez fréquenter.

Les établissements HoReCa (à l’exception des terrasses).

Les dancings et discothèques.

Le centres sportifs et centres de fitness intérieurs (il n’est pas requis pour moins de 200 personnes en extérieur).

Le CST (COVID Safe Ticket) sera également obligatoire à partir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur (jauge qui pourra être adaptée localement) dans les évènements ou lieux suivants :