D'après des chiffres de 2017, 39% des émissions de CO2 s’observent dans le secteur du logement. Ceci est dû à une isolation des habitations pas toujours optimale.

Afin de diminuer ces déperditions d'énergie et compte tenu de la hausse significative du prix des énergies (gaz, électricité, énergies fossiles,...), la ville de Fontaine-l'Evêque lance l'opération Rénov'énergie et partenariat avec la coopérative Corénove. Le but de cette opération est d'aider les fontainois à trouver les meilleurs moyens de procéder à des travaux permettant les économies d'énergies. "Les freins à la rénovation énergétique pour le citoyen sont de deux ordres ; ils ne savent pas comment financer les travaux et/ou ne s’y retrouvent pas dans les explications techniques. Bien souvent, ils ne croient pas que les travaux peuvent s’autofinancer," expliquent Christine Bruyère, échevine de l'Environnement et Jonathan Plon de Corénov.

L'opération est aussi un plus en termes d'économie locale car le projet s'appuie en grande partie sur des travaux d'aménagements et de rénovation exécutés par des entreprises locales.

Ces travaux sont réalisés suivant une procédure d'audit d'abord puis d'exécution. "En premier lieu, une analyse énergétique globale est réalisée. Celle-ci permet d’identifier les grands points d’amélioration. Un plan financier est ensuite construit pour pouvoir évaluer le coût des travaux, les primes disponibles et les mécanismes de financement existants comme les prêts à taux 0 de la région wallonne Rénopack."

A la suite de cette première expertise se déroule la phase des travaux proprement dit. Ceux-ci peuvent être par exemple le placement d'un nouveau poêle au pellet mais également l'isolation complète d'un bâtiment en passant par la pose de nouveaux châssis. "Des entreprises de la région proposent leur service pour la réalisation des travaux. Une attention particulière est alors portée sur le choix des matériaux et les techniques employées. Dans ce cadre, les matériaux biosourcés seront privilégiés lorsque les conditions le permettent."

Durant les démarches, les citoyens bénéficient d'un accompagnement adapté. "Les experts de Corénove, entreprise désignée pour mener à bien cette opération, sont présents pour répondre à toutes vos questions, tant administratives que techniques. Ils ont le rôle de facilitateur à chaque étape de votre projet en apportant un gage de confiance entre le citoyen et les entreprises partenaires de l’opération."

Afin de répondre aux questions des citoyens, des séances d'information sont prévues. Le jeudi 4 novembre 2021 à 19h Ecole des 3 Bonniers, le mercredi 10 novembre 2021 à 19h Ecole André Bienfait et le samedi 13 Novembre 2021 à 14h30 Château Bivort dans la salle du Conseil. Une visio conférence est aussi prévue le jeudi 18 novembre à 19h.

Une communication communale sur sera également envoyée à tous les fontainois.