A l'initiative de Sophie Mengoni, Echevine du Commerce, avec l'ensemble du Collège communal, la ville de Fontaine-l'Evêque lance un ambitieux plan de relance économique afin d'aider et soutenir les acteurs économiques, culturels et associatifs de l'entité.

Pour aider ceux-ci à affronter cette période de crise, la ville a décidé de consacrer 500.000 euros à la relance.

Pratiquement parlant, ces aides se définissent comme telles :

Pour le secteur Horeca, il est prévu d'annuler la taxe sur les débits de boissons tout comme en 2020.

En ce qui concerne les maraîchers, on prévoit une exonération du droit de place pour tout 2021. Cette mesure va également de paire avec les différents projets liés à la relance de l'activité dans le centre-ville.

Au niveau des emplois et de l'administration, la ville a prévu l'engagement de personnel supplémentaire en soutien notamment des équipes communales.

Les citoyens en profiteront également puisque un subside aux ménages est octroyé pour la réfection des trottoirs. Soit 25 euros par m² avec un maximum de 450 euros par citoyen.

Afin de soutenir les commerces locaux, la ville de Fontaine va proposer des chèques citoyen. Leur montant variera selon la taille du ménage. Par exemple, une personne isolée recevra un chèque de 15 euros et un ménage avec 3 enfants et plus recevra un chèque de 40 euros. 212.000 euros sont consacrés à cette seule mesure. "Ces chèques citoyen seront valables plusieurs mois et pourront être dépensés dans les commerces affiliés au système ou les associations culturelles, sportive, voir folkloriques associées."