Lors du dernier conseil communal, le devenir du musée de la mine de Fontaine-l'Evêque a été évoqué. Fermé et laissé à l'abandon depuis des années, les machines entreposées risquaient de fortes dégradations. Afin de conserver ce patrimoine historique, un accord a été trouvé entre les autorités communales fontainoises et le Bois du Cazier. "Le devenir de ce patrimoine nous inquiète mais nous ne sommes plus en mesure de nous occuper de ce musée fortement touché par les eaux présentes dans les sous sols du château. Pour empêcher les machines de s’abîmer encore plus il faudrait réaliser des investissements colossaux que nous ne pouvons assumer," explique Gianni Galluzzo, le bourgmestre.

L'idée est alors venue de faire appel au Bois du Cazier pour y déplacer les machines d'une grande valeur historique.

Une fois les contacts pris, une délégation s'est présentée afin de juger de la pertinence du projet. « Nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas mieux que le site de Marcinelle pour y transporter certaines machines. »

De son côté, Jean-Louis Delaet, directeur du Bois du Cazier se félicite d'une telle sollicitation. « C'est le rôle du Bois du Cazier de préserver le patrimoine minier. La demande de Fontaine était tout à fait justifiée au vu de nos missions. Nous ne reprendrons pas tout, essentiellement le gros matériel. »

Une convention a donc été établie entre les deux partenaires. Fontaine prend en charge le démontage et le transport jusqu'au Bois du Cazier et ce matériel sera préservé à Marcinelle et en partie exposé.

La convention prévoit également que soit notifié la provenance des machines et que les fontainois pourront profiter d'un tarif préférentiel pour les entrées. Le bourgmestre espère que le déménagement pourra se faire avant la fin de l'année.