C'est une petite révolution dans le paysage culturel fontainois. La ville possède maintenant son propre centre culturel.

Situé en plein centre ville, l'espace offre la possibilité au milieu culturel local ainsi qu'aux associations d'évoluer et se développer dans un lieu entièrement conçu pour la vie socio-culturelle locale.

© NGOM

Même s'il aura fallu quatre bourgmestres pour finaliser le projet, aujourd'hui Fontaine peut se targuer de posséder Le Point 9. Dans ce nouveau bâtiment de la rue Louis Delattre, on trouve plusieurs locaux de différentes tailles pour accueillir des expositions et autres réunions. L'ensemble immobilier accueille également quatre appartements de l'AIS (agence immobilière sociale).

Une cafétéria est en voie de finition. Celle-ci accueillera notamment l'équipe de la Maison des Jeunes pour s'assurer une visibilité plus importante en centre ville. Une soixantaine de personnes pourront prendre place dans une salle pouvant accueillir des spectacles. A l'étage, on y trouve d'autres salles de dimensions variables. Cet étage est destiné au monde associatif local afin qu'il puisse véritablement trouver un endroit destiné à la construction de projets.

© NGOM

Si la vie associative locale peut y trouver place, c'est par souci de créer des synergies entre les acteurs socio-culturels locaux. "Beaucoup de nos projets sont destinés créer des synergies et construire de nouveaux projets," explique Lorraine Demoulin, la président du nouveau conseil d'administration du centre culturel. "Il y a un renouveau culturel Nous trouvons cela utile que les différents acteurs de la vie fontainoise puissent se rencontrer et collaborer pour différents projets. Nous avons des contacts avec le PCS et la Maison des jeunes notamment." © NGOM

Pour s'occuper du lieu, Emmanuelle Caron, une animatrice a été engagée depuis début janvier. "Nous avons mis en place de nouveaux projets et en remettons au goût du jour celles déjà existantes. Même si rien n'est sûr actuellement, nous organisons un stage la deuxième semaine de Pâques pour les enfants de 6 à 12 ans. Ce stage l'occasion d'échanger avec des artistes, de découvrir de nouvelles techniques. Il sera possible de faire de la phot, du théâtre, du dessin et même de l'écriture," annonce Emmanuelle Caron.

Dans cette vague de renouveaux, le centre culturel promet quelques grands rendez-vous tout au long de l'année mais bien entendu suivant les indications et réglementations du moment. De son côté, Michel Siciliano, échevin de la culture ne désespère pas de faire une inauguration à la hauteur du projet en octobre 2021.