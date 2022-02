Nombreux sont les promeneurs qui parcourent les quelques kilomètres des sentiers balisés sur le site du terril du Pétria. S’étendant sur près de 16 hectares, il fut exploité dans le cadre de la récupération des schistes houillers et du charbon résiduel. Le terril comprend une zone centrale plus ou moins ouverte et une couronne plus densément boisée. Le sol rouge témoigne de combustion interne ou de remblais de zone de combustion.

Le site, classé en Zone Natura 2000 depuis 2002, présente un intérêt paysager et abrite une faune riche.

Afin de préserver cette faune et cette flore. La Ville de Fontaine va introduire un dossier pour que le site devienne une réserve naturelle. "Nous sommes en train de constituer un dossier afin que le terril du Pétria soit reconnu comme réserve naturelle. Cela s’incrit dans un projet Interreg," explique Christine Bruyère , échevine de l’Environnement.

Cette reconnaissance n’est pas sans conséquences. Si actuellement certains profitent du terrain accidenté pour y faire du moto-cross, Christine Bruyère rappelle que cela est strictement interdit. "Il y a une ordonnance de police datant du 31 mars 2015 qui interdit l’accès au site par des véhicules à moteur de type quad ou moto. Nous allons aussi placer des panneaux C3 d’interdiction de circuler."

Pour l’instant le contrôle est rendu compliqué. En effet, la commune ne dispose que d’un seul agent constatateur. "Nous réfléchissons à un moyen d’engager mais cela ne dépend seulement de la commune sinon nous l’aurions déjà fait. Etant donné que nous sommes sous tutelle CRAC nous ne pouvons pas prendre seuls ce type de décision."