Le budget étant approuvé, les élus fontainois s'apprêtent à délier les cordons de la bourse à hauteur de 10 millions d'euros. En termes de travaux publics et de projets, 2021 annonce certes des changements dans les habitudes des fontainois mais aussi une ville qui se verra offrir un coup de jeune et de modernité.

Parmi les plus gros chantiers il y a la création d'une Cité administrative dont les honoraires se montent à 300.000 euros, l'amélioration et la réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021à hauteur de 1, 8 million d'euros ou encore l'aménagement d'unités d'épuration sur le site Bivort pour 100.000 euros.

Plusieurs infrastructures sportives verront le jour ou seront rénovées. On parle d'un second terrain de football à Fontaine avec l'investissement conséquent de 450.000 euros. Deux terrains multisports vont être créés, l’un à Fontaine, l’autre à Forchies pour un total de 300.000 euros ainsi qu'un espace détente pour seniors et l'aménagement de l'espace Agora de Leernes.

Les travaux de voirie seront poursuivis et les moyens mis en place par la commune donnent le ton : 1,8 million d'euros. A cela s'ajoutent 800.000 euros pour l'entretien ordinaire des voiries.

Les écoles feront également l'objet d'attentions notamment au niveau des cuisines et des sanitaires.

En ce qui concerne les espaces publics, de nouveaux luminaires sont prévus et une enveloppe de 120.000 euros est prévue. Du nouveau mobilier urbain fera aussi son apparition.

Le service travaux bénéficiera d'un nouveau toit et de nouveaux véhicules pour un montant total de 160.000 euros.

Les travaux à l'intérieur du Point 9, ancien Mika shoe, sont aussi au programme pour 100.000 euros. Les cimetières ne sont pas oubliés puisque 245.000 euros sont prévus pour leur mise en conformité. Les salles Matagne et de Wespes font aussi partie des rénovations prévues en 2021.

La ville compte investir dans différents projets mettant en avant le durable et la mobilité douce. 300.000 euros sont prévus pour l'achat d'un nouveau car.

Le poste le plus important concerne le Plan Marshall 2. Vert. Pour les travaux et les honoraires concernant le site Saint-Vaast 3 millions d'euros ont été mis au budget.

La sécurité et la propreté restent des priorités puisque de nouvelles caméras doivent être placées.