Fervent défenseur du folklore local, le bourgmestre fontainois Gianni Galluzzo a annoncé son désir d'organiser les soumonces sur le territoire de sa commune.

Prévues normalement le 19 février à Forchies et le 26 février à Fontaine, les soumonces sont attendues par tous. "Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur notre folklore local. Il faut le défendre au risque de le voir disparaître. Je rencontre donc mercredi les deux comités des fêtes ainsi que les représentants des sociétés folkloriques," explique Gianni Galluzzo.

Au programme de la rencontre, une étude de faisabilité sur base du tout récent baromètre au rouge. "Je pense que les sociétés ont déjà réfléchi à comment organiser les choses pour suivre au mieux les recommandations. De mon côté, il n'est pas question d'aller au-delà de ces recommandations. Il faut éviter les trop grands rassemblements et aussi prendre des dispositions pour tout ce qui concerne les arrêts dans les cafés par exemple."

Par la mise en place de soumonces adaptées, le bourgmestre souhaite que son action fasse tâche d'huile dans les communes voisines. "J'espère que nos voisins vont aussi réfléchir à une organisation adaptée et que le folklore local pourra être respecté."

En ce qui concerne l'organisation des carnavals de Forchies le 13 mars et de Fontaine le 27 mars. Gianni Galluzzo espère aussi qu'il pourra se faire. "Bien évidemment nous ne sommes pas Binche ou La Louvière avec des gens qui viennent de partout. Notre carnaval est bien plus local et c'est pour cette raison qu'il pourra peut-être être organisé. Nous réfléchirons aussi à des adaptations comme pour les remises de médailles ou encore les réceptions. Ensemble, je pense qu'il est possible de rendre cela faisable."

Amoureux de son folklore local, le bourgmestre reste attentif aux propositions qui seront faites mais promet déjà de se battre pour que les gilles ne soient pas masqués.