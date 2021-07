La Cité des cloutiers se mobilise au profit des sinistrés en récoltant des dons en collaboration avec la paroisse protestante, Saint Vincent de Paul et le Lions pour coordonner les différentes aides.

Les dons souhaités sont : des vêtements, des couvertures, des denrées non périssables et des produits de soin (savon, dentifrice...).

Les donateurs peuvent se rendre à la salle Point 9, Rue Louis Delattre à Fontaine-L’Eveque suivant l'horaire suivant : samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h et lundi de 10h à 16h.